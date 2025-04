Famalicão: Estrada ou ciclovia? Condutores confundem caminho e circulam onde não devem

Na tarde do próximo sábado, o FC Famalicão está de regresso ao Estádio Municipal. O Estoril Praia é o adversário da 29.ª jornada da Liga Portugal Betclic, com o jogo a ter início marcado para as 15h30.

Os bilhetes já estão à venda sob as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 3 regularizada, para a Bancada Placard.pt; público – 10 euros, para a Bancada Placard.pt

A venda decorre na Loja Oficial ou em https://smartfan.tickets/comprar-bilhetes?ev=2611

É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis. No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 13h30.

Depois da jornada deste fim de semana, o FC Famalicão é sétimo, com 40 pontos, e o Estoril nono, com menos um ponto.