Famalicão: Estreia do GD Joane no Campeonato de Portugal é no domingo

Dez anos depois da última presença no então designado Campeonato Nacional de Seniores, o GD Joane prepara o regresso aos nacionais de futebol. A estreia da equipa no Campeonato de Portugal é domingo, às 17 horas, no Estádio de Barreiros, na receção ao Vila Real.

O objetivo é a manutenção numa prova em que o equilíbrio de forças é a nota dominante. A equipa treinada por Duarte Nuno entra na competição depois de já ter vencido um troféu. É campeã do Minho, após vitória, 3-0, sobre o Atlético dos Arcos, formação da AF Viana do Castelo.

Depois da jornada inaugural do Campeonato de Portugal, os joanenses têm mais um troféu distrital para disputar. No dia 21 de agosto, às 20 horas, joga no recinto do Santa Eulália de Vizela, para tentar vencer a Supertaça da AF Braga. O adversário é o Vieira, vencedor da Taça.