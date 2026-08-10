O FC Famalicão inicia esta terça -feira, a 1.ª fase da Liga Next Gen, assim se chama agora o campeonato nacional de futebol destinado às equipas sub-23. Às 11 horas no campo número 2 do Estádio Municipal, os famalicenses recebem o Torrense.

Os sócios têm entrada gratuita, o público paga 5 euros.

Para além de mudar de nome, a prova tem, igualmente, um novo formato. São 20 equipas numa única série e cada formação vai disputar 16 jogos na primeira fase, tal como acontece nas provas europeias. Os oito primeiros seguem para o apuramento de campeão, enquanto que as equipas que se classificarem abaixo vão jogar o apuramento para a Taça Next Gen.

O FC Famalicão, que na época passada foi vice-campeão, é agora treinado por Marco Alves.