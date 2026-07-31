O FC Famalicão deu por concluída a sua participação na Como Cup, prestigiado torneio italiano, na quarta posição, depois da derrota, 3-2, com a equipa da casa. Na tarde desta sexta-feira, o conjunto de Carlos Carvalhal foi o primeiro marcar, logo aos 3 minutos, por Georgios Koutsias, na conversão de uma grande penalidade. No entanto, até ao intervalo, o Como tratou de virar o jogo a seu favor, para 3-1, um dos quais também de grande penalidade.

Na segunda parte houve apenas mais um golo, por outro reforço. Mathis Jangeal reduziu para 3-2, aos 78 minutos.

Está, assim, concluída a estreia internacional do FC Famalicão num importante palco do futebol internacional. Recorde-se que na fase de grupos, os famalicenses empataram as duas partidas todas a zero, com o Crystal Palace e o Lens. Nas grandes penalidade, perdeu com os ingleses e venceu os franceses. No outro grupo do torneio, para além da equipa da casa, estavam o Villarreal e o Al-Ula.

Nas três partidas, a equipa famalicense rubricou boas exibições, dando muitas e boas indicações – no plano coletivo e individual – do que poderá fazer na época que está prestes a começar.

No início na próxima semana as atenções estão todas centradas na estreia na edição 2026/2027 da I Liga, com jogo marcado para a noite de sexta-feira, em casa do Estoril.