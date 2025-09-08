Famalicão: Estreia na Liga Placard com derrota caseira

A estreia do FC Famalicão na Liga Placard, ao final da tarde deste domingo, no Pavilhão Municipal das Lameiras, saldou-se por uma derrota, 0-3, com a ADCR Caxinas que marcou nos últimos 10 minutos do encontro, por Martim Dorba.

Os famalicenses, animados pelo apoio que vinha das bancadas, tiveram o protagonismo durante a primeira parte perante um adversário que defendeu bem e, sempre que possível, tentou atacar a baliza contrária nos momentos de transição.

Apesar de uma primeira parte bem disputada, o resultado ficou em branco. Na segunda parte, os visitantes apareceram mais fortes, mas só nos últimos 10 minutos conseguiram marcar.

A segunda jornada está marcada para o próximo fim de semana. No sábado, a equipa de Kitó Ferreira visita o Elétrico, formação que também perdeu na ronda de abertura.