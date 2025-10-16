Famalicão: Estudo de investigadora do CITEVE propõe nova geração de coletes balísticos

O CITEVE, por via da investigadora Gilda Santos, apresentou na 93.ª edição da da The Textile Institute World Conference, o estudo português sobre coletes balísticos ergonómicos, leves e sustentáveis. Quando a realidade exige aos militares equipamentos flexíveis e confortáveis, mas que assegurem liberdade de movimentos e conforto térmico, sem comprometer a segurança, o CITEVE deu um passo em frente.

Segundo a investigadora, nestes equipamentos, há ganhos significativos em ajuste, conforto e desempenho funcional — especialmente no caso dos modelos concebidos para o corpo feminino.

Gilda Santos avançou que as tecnologias digitais mostraram ser decisivas para reduzir o tempo, os custos e o desperdício de recursos; comprovando, ainda, que a inovação é um fator essencial de eficiência e sustentabilidade. Sintetizou que «a convergência entre as tecnologias digitais e o design centrado no utilizador abre caminho para a próxima geração de produtos de defesa sustentáveis e de alto desempenho».

O estudo de Gilda Santos, “Development of military defence products: an innovative and sustainable design approach”, foi desenvolvido no âmbito da sua tese de doutoramento, orientada por Maria José Abreu do Departamento de Engenharia Têxtil da Universidade do Minho e por Filipa Marques da ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.