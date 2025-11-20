Concelho, Cultura

Famalicão: “Eu Quero é Andar de Carrinhos de Choque” na Casa das Artes

Nos dias 4 e 5 de dezembro, às 21h30, a Casa das Artes recebe a mais recente criação do Instituto Nacional de Artes do Circo. “Eu Quero é Andar de Carrinhos de Choque” segue depois para o Teatro Garcia de Resende, em Évora, no dia 19 de dezembro.

Este espetáculo de circo contemporâneo, que estreou em Itália, em junho passado, propõe uma reflexão sobre a identidade onde memórias coletivas e desejos individuais colidem. Os carrinhos de choque não são apenas metáforas de colisão e deslocamento, são um desejo pela existência que convida o público a um transe onde os sentidos se dissolvem, a realidade se fragmenta e o tempo parece suspenso num fluxo hipnótico de imagens, sons e sensações.

O espetáculo tem a direção artística de Bruno Machado e conta com a interpretação e cocriação dos artistas Fabíola Augusta, Maurício Jara, Só Filipe e Tjaša Dobravec.

No próximo ano o espetáculo vai passar pelo Teatro Municipal de Bragança, no dia 31 de janeiro; segue para Montemor-o-Novo a 14 de fevereiro; e para O Teatrão, em Coimbra no dia 28 de fevereiro.

Famalicão: Junta de Vermoim com campanha de promoção do comércio local

A Junta de Freguesia de Vermoim tem em curso uma campanha de promoção do comércio local através da qual, por cada 10 euros de compras, fica habilitado a ganhar um mega cabaz de Natal e a uma entrada no parque de diversões do Mercadinho, que vai decorrer nos dias 13 e 14 de dezembro.

Esta campanha é válida nos estabelecimentos comerciais aderentes e limitada ao stock existente; o sorteio do cabaz será realizado no dia 20 de dezembro.

Famalicão: Semáforo cai em cima de carro na N14 em Calendário

Um semáforo caiu, na Avenida Dom Afonso Henriques, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

A estrutura atingiu um carro que passava no local.

O acidente aconteceu pouco antes das 12h00.

Não há informação sobre a existência de feridos.

Famalicão: Continuidade na Taça de Portugal passa por Cantanhede

Na tarde do próximo domingo, às 15 horas, o FC Famalicão joga no Parque Desportivo do Fujanco, em Cantanhede, a terceira eliminatória da Taça de Portugal. O adversário é a União Recreativa Cadima, formação que compete na 3.ª divisão nacional.

Recorde-se que a equipa famalicense já deixou pelo caminho o Castêlo da Maia (21-0) e o A-dos-Francos (6-0).

Famalicão: Riba d´Ave decide passagem aos “quartos europeus” em Tomar

Ao final da tarde do próximo sábado, o Riba d´Ave/CSJ Group joga a segunda mão dos oitavos de final das competições europeias de hóquei em patins (WSE Cup).

Em Tomar, às 18 horas, no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, a equipa de Jorge Ferreira leva a vantagem (3-2) do primeiro jogo e vai tentar garantir um lugar nos quartos de final desta competição europeia.

Famalicão: Autocarro derruba semáforos no centro da cidade

Na manhã desta quinta-feira, um autocarro derrubou os semáforos da Rua Barão da Trovisqueira, junto à Secundária D. Sancho I.

O veículo de transporte público de passageiros circulava no sentido descendente e à entrada na Rua Adolfo Casais Monteiro acabou por embater nos semáforos.

Desconhecem-se as causas do acidente. A PSP esteve no local.

Famalicão: Equipa de futsal entra mal e sofre pesada derrota

Na noite desta quarta-feira, a contar para a décima jornada da Liga Placard futsal, o FC Famalicão nunca teve argumentos para discutir o jogo com o Sporting e perdeu por esclarecedores 2-10. Uma má entrada na partida, com o golo sofrido nos primeiros segundos e mais três nos primeiros dez minutos, abalaram a estratégia que Kitó Ferreira teria para o jogo.

Antecipadamente adivinhavam-se muitas dificuldades perante uma das melhores equipas nacionais que vinha “ferida” de uma surpreendente derrota caseira. Os famalicenses ainda reagiram, com um golo de Ricardo Vieira, mas antes do intervalo o adversário chegou ao quinto golo.

A segunda parte não foi diferente. Se Buzu ainda fez o 2-5, logo a seguir o Sporting fez mais dois golos e alargou uma vantagem que terminou nos expressivos 2-10.

Apesar do desaire, o FC Famalicão mantém o sétimo posto, com 11 pontos. Na próxima jornada, marcada para o dia 29 deste mês, visita a AD Fundão, um dos últimos da classificação.

Foto arquivo