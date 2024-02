Famalicão: Eurobairro vai apoiar 250 pessoas

Na primeira jornada da segunda volta do campeonato concelhio de futsal, a Outeirense, campeã em título, perdeu, 5-4, com o Castelões e atrasou-se, ainda mais, na luta pelo primeiro lugar. A AD Pedome, que na jornada anterior tinha vencido a formação de Pousada de Saramagos, venceu (2-0) a Aderm e ampliou a diferença pontual. Seis pontos separam, agora, os dois primeiros classificados. O Pedome lidera com 31 pontos, a Outeirense soma 26. O Castelões continua na sexta posição, com 18 pontos, já a Aderm permanece em zona perigosa, com 11 pontos.

A Adespo e a Acura também venceram, têm os mesmos pontos (22), mas o gol average levou a que as duas equipas trocassem de posição na tabela classificativa.

A Acura venceu em casa o Covense (foto) por duas bolas sem resposta e subiu ao 3.º lugar; já a Adespo foi a Calendário vencer o último classificado – o Barrimau – com um golo solitário. O Covense é 8.º com 12 pontos, os mesmo do S. Martinho (9.º classificado). A equipa de Vale S. Martinho não pontuou nesta jornada, depois da derrota com o Mal (4-1), que está na 5.ª posição (com 18 pontos).

Também em Landim, o Grac não foi além de um empate com a equipa da casa: 3-3 foi o resultado, sendo que a divisão de pontos não alterou a posição destas equipas na classificação. O Grac é 7.º (15 pontos), enquanto o Landim é penúltimo, com 8 pontos.

Próxima jornada (17/02): Adespo-Acura, Landim-Covense, Grac-Pedome, Aderm-Castelões, Outeirense-Mal, S. Martinho-Barrimau.

Esmeriz ultrapassa mais um obstáculo

Na 2.ª divisão, o líder Esmeriz soma e segue. Na 7.º jornada venceu o Louredo (3-2) e prossegue na frente da classificação com 19 pontos, mais quatro que o Riba d´Ave HC (2.º classificado), que foram a Gondifelos bater o Miradouro (por 5-1).

O Louredo é 4.º classificado com 10 pontos, o Miradouro segue na última posição com 3.

A Jasp (3.º classificado) também venceu o dérbi de Seide S. Miguel, frente à Adere (4-1), e segurou o lugar no pódio (13 pontos). Já a Adere caiu no 7.º lugar, com 7 pontos, os mesmos do Novais (6.º) e do Gavião (8.º). O Novais subiu duas posições depois de vencer o penúltimo classificado, a Flor do Monte, por 4-2. O mesmo sucedeu ao Gavião. A vitória sobre a Arpo (5-4) permitiu aos gavienses ultrapassar o adversário na tabela. A Arpo é agora 9.º classificado com 6 pontos. O Lousado folgou nesta jornada.

Próxima jornada (17/02): Riba d´Ave HC-Esmeriz, Adere-Novais, Flor Monte-Gavião, Louredo-Jasp, Lousado-Miradouro. Arpo folga.

1.º de Maio vence e deixa último lugar

O líder Cajada arrancou a décima segunda vitória em Santiago da Cruz, diante da Grac (1-2), em 12 jogos. A formação de Cabeçudos continua imparável na 2.ª divisão e soma agora 36 pontos, enquanto o Grac desceu ao 4.º lugar, com 21 pontos.

O Pedome venceu o Bairrense, por 6-1, e aproveitou o deslize do Grac para ocupar o 3.º posto, com 24 pontos. O Bairrense é penúltimo, com 6 pontos.

Quem também venceu foi a Oliveirense, por 2-1, frente à Acura. A Oliveirense permanece na 2.ª posição, com 31 pontos; a Acura desceu um lugar na tabela, sendo oitava com 14 pontos. Apesar de ter os mesmos pontos, o Covense, que venceu as Lameiras, por 2-5, subiu ao sétimo lugar. As Lameiras é 9.ª com 12 pontos.

De assinalar, também, a vitória do 1.º de Maio diante do Esmeriz, por 4-2, que permitiu à equipa de Requião deixar o último lugar. O 1.º de Maio é 11.º classificado com 7 pontos, já o Esmeriz é 10.º com 11.

O último lugar é agora do Barrimau que perdeu em casa com o S. Mateus, por 3-4. O Barrimau tem 4 pontos, enquanto o S. Mateus é 5.º classificado com 21 pontos. A Outeirense folgou nesta jornada e é 6.º classificado com 18 pontos.

Próxima jornada (16/02): Grac-1.º Maio, Pedome-Acura, Barrimau-Cajada, Oliveirense-S. Mateus, Outeirense-Bairrense, Covense-Esmeriz; o Cajada folga.