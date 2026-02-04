Famalicão: Eurodeputado Paulo Cunha fala com os jovens sobre a União Europeia

O eurodeputado famalicense esteve na Escola D. Maria II, em Gavião, a convite do Clube Europeu deste estabelecimento de ensino para uma conversa informal com os alunos centrada na temática europeia e nos grandes desafios do nosso tempo. Isto quando passam 40 anos de adesão de Portugal à União Europeia.
Os alunos colocaram questões, tiraram dúvidas e gerou-se um diálogo construtivo e esclarecedor. Foi uma oportunidade para os jovens refletirem sobre o percurso de Portugal na União Europeia, os principais desafios enfrentados ao longo destas quatro décadas e as oportunidades que a integração europeia tem proporcionado ao país, nomeadamente nas áreas da educação, mobilidade, desenvolvimento regional e cidadania.
Paulo Cunha destacou a importância da União Europeia na consolidação da democracia portuguesa e sublinhou o papel fundamental dos jovens na construção do futuro europeu. Os alunos aproveitaram ainda a oportunidade para colocar questões sobre o funcionamento das instituições europeias, o papel de um eurodeputado e os desafios atuais da União Europeia, como a transição digital, as alterações climáticas e a participação cívica.
A escola realça que a iniciativa contribuiu para o desenvolvimento de uma cidadania ativa, informada e consciente, objetivos centrais do Clube Europeu da EB D. Maria II.