A deputada da Assembleia da República e o advogado famalicense são os convidados da segunda edição do “Politicamente Falando”, uma ação da JSD de Famalicão. O tema em debate é a “Justiça em Portugal: conformada ou reformada?”.

Pode acompanhar este evento no dia 16 de outubro, pelas 21h00, na Casa da Juventude de Famalicão.

A deputada Eva Brás Pinho e Álvaro Oliveira, ex-presidente da Concelhia e ex-vereador, vão partilhar diferentes perspetivas sobre o estado atual da Justiça, os desafios que se colocam ao sistema judicial e os caminhos que poderão ser seguidos no futuro.

O objetivo, segundo a JSD, passa por promover «uma reflexão sobre a capacidade do atual sistema judicial para responder às necessidades e exigências da sociedade, colocando em discussão a pertinência de novas reformas e de eventuais mudanças no modelo existente».

A sessão integra as comemorações dos 50 anos da JSD Famalicão, «ficando o convite à participação de todos os queiram ouvir, questionar e contribuir para esta reflexão», sublinha a JSD.