Famalicão: Evangelista prepara estreia «com confiança» e a jogar «para vencer»

Com o objetivo de informar e esclarecer as crianças sobre prevenção rodoviária, a Associação Team Baia, com a Academia Baga e o Município de Famalicão, organizou uma ação de sensibilização, no dia 25 de março, nas instalações do Museu do Automóvel Antigo de Famalicão, em Ribeirão. Primeiro foi realizada uma visita guiada ao espaço; depois criaram a dinâmica sobre segurança rodoviária, que contou com a ajuda dos monitores do município de Famalicão; a terminar, os miúdos foram conhecer uma viatura que compete no Campeonato Nacional de Drift.

Esta iniciativa está relacionada com o Rali de Famalicão que se irá realizar nos dias 24 e 25 maio do corrente ano, de forma a promover um evento sustentável.