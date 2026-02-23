Concelho, Economia

Famalicão: Ex-trabalhadores da Coindu iniciaram processo de reconversão profissional

Quinze ex-colaboradoras da empresa Coindu iniciaram, no dia 19 de fevereiro, o percurso formativo para elevar a sua escolaridade para o 9.º ano, através do processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC). Uma fase importante para aumentarem a sua empregabilidade e novas oportunidades de carreira.

Para além da certificação escolar, a decorrer até dezembro deste ano, no Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, em Joane, as participantes vão ter formação em várias áreas, nomeadamente competências digitais e língua inglesa.

Este esforço de qualificação terá continuidade, estando previsto que esta semana mais um grupo, também com ex-colaboradores da empresa entre em processo de RVCC de nível básico, que terá lugar no Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, através do Centro Qualifica. Paralelamente, estão a ser definidos percursos formativos específicos em áreas técnicas e profissionais.

Esta ação envolve incentivo ao empreendedorismo – através do Famalicão Made IN -, ao acompanhamento personalizado pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS), passando pela formação no Centro Qualifica e pela recolocação direta em empresas da região, com necessidades imediatas de recrutamento, com o apoio do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). O objetivo é criar soluções que permitam uma rápida reconversão profissional destes trabalhadores, garantindo que as novas competências adquiridas correspondam exatamente à procura do tecido empresarial da região, facilitando uma integração direta e eficaz no mercado de trabalho.

Recorde-se que na sequência dos despedimentos coletivos – cerca de duas centenas de pessoas – ocorridos no ano passado, na unidade de Joane, o SINDEQ (Sindicato das Indústrias e Afins) e o Município de Vila Nova de Famalicão estabeleceram um plano de apoio destinado à reintegração profissional dos ex-trabalhadores.

Famalicão: Feira do Ensino Secundário vai decorrer em Vale S. Cosme

A Feira do Ensino Secundário, promovida pelo município de Famalicão, em parceria com as entidades da Rede Local de Educação e Formação, realiza-se nos dias 10, 11 e 12 de março, no In Hub, Vale S. Cosme.

Destina-se aos jovens do 9.º ano de escolaridade, dando-lhes a oportunidade de conhecerem os cursos e as escolas disponíveis para a formação de nível secundário.

Nesta Feira, os jovens podem conhecer, de forma direta e interativa, as diferentes áreas profissionais e opções formativas que poderão escolher no próximo nível de ensino.

A Feira permite aos alunos observar o que representam os cursos, nomeadamente os profissionais, uma vez que têm expostos projetos trabalhados em contexto escolar. Tem, também, uma dimensão informativa, permitindo aos estudantes conhecer as opções e os percursos formativos.

Estão, também, presentes alunos do secundário, professores, psicólogos e outros agentes educativos.

Recorde-se que a Feira de Ensino Secundário enquadra-se no “Valoriza-te – Programa de Promoção da Empregabilidade”.

Famalicão: Caminheiros de Vale São Cosme cozinham comida para fora

No próximo domingo, o Clã 38 do Agrupamento 364 de Vale São Cosme organiza almoço para fora (take-away), para angariar fundos para as suas atividades.

As refeições serão servidas no salão paroquial. Há a tradicional feijoada e carne estufada e pode fazer a sua encomenda através dos números (938 745 743 – 968 345 783 – 914 375 813).

Para além do almoço, servido para fora, o bar estará aberto para quem quiser aproveitar, ou esperar pela sua refeição.

O Clã 38 agradece a colaboração de todos e promete um domingo delicioso.

Famalicão começa o ano com mais de 4 mil desempregados

Vila Nova de Famalicão registou, em janeiro de 2026, um total de 4.032 desempregados. Os dados mais recentes foram divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, no balanço referente ao primeiro mês do ano.

Do total de desempregados no concelho, 1.556 são homens e 2.476 são mulheres.

Relativamente ao tempo de inscrição, 2.595 pessoas estão desempregadas há menos de um ano, enquanto 1.437 procuram trabalho há um ano ou mais.

Quanto à procura de emprego, 257 pessoas procuram o primeiro emprego e 3.775 estão à procura de uma nova experiência no mercado de trabalho.

Em comparação com o mês anterior, dezembro de 2025, registavam-se 3.866 desempregados em Famalicão, o que representa um aumento de 166 pessoas em janeiro.

Famalicão: Escuteiros de Oliveira Santa Maria têm uma nova sede

O Agrupamento 442 de Oliveira Santa Maria tem uma nova sede que foi inaugurada no passado domingo, dia 22 de fevereiro. O Agrupamento, que no próximo ano celebra 55 anos, estava instalado, desde 2017, na antiga Escola Primária do Mosteiro. Agora, os cerca de 80 elementos passam a ter melhores condições para o desenvolvimento das suas atividades.

A renovação e ampliação, que contou com um apoio municipal de 105 mil euros, foi analisada pelo presidente da Câmara da seguinte forma: «este espaço traduz o nosso compromisso com as pessoas e com as instituições que contribuem diariamente para a formação dos nossos jovens. Com esta intervenção, estamos a valorizar e a dar ainda mais vida ao excelente trabalho que o Agrupamento tem vindo a desenvolver na comunidade ao longo de mais de meio século», frisou.

Na inauguração estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos; o presidente da Junta de Freguesia, António Pereira, e o vereador das Freguesias, Augusto Lima.

 

Famalicão: Feira do livro gratuito em Ribeirão

A Junta de Freguesia de Ribeirão organiza, no dia 28 de março, uma Feira do Livro Gratuito, à disposição de quem quiser. Será em frente à Junta de Freguesia.

Para tal, lança o repto a quem tem livros em casa e que não tenha particular interesse em guardá-los, para os doar (entregar na sede da Junta) a fim de serem úteis a outros.

Trata-se de mais uma iniciativa da autarquia ribeirense para promover o livro e a leitura, a par da iniciativa “Casinha dos Livros”, que disponibiliza livros infantis, infanto-juvenis e de literatura, de forma gratuita e sem compromisso em devolver, embora convide a trazer livros para troca.

Famalicão: 365 Running Project vence coletivamente Foz Côa Douro Trail Adventure

A equipa 365 Running Project venceu coletivamente o trail longo e alcançou a segunda posição coletiva no trail curto no Foz Côa Douro Trail Adventure, que decorreu no domingo, dia 22, reunindo alguns dos melhores atletas nacionais da modalidade.

Em termos individuais, na distância curta (17 km), Ana Freitas alcançou o 4.º lugar da classificação geral, vencendo ainda o escalão F50. Pedro Oliveira terminou a prova no 9.º lugar da geral, subindo ao pódio como 2.º classificado no escalão M40.

No Trail Longo (31 km), Luís Gonzaga foi um dos grandes protagonistas, conquistando o 1.º lugar no escalão M40 e o 5.º lugar da classificação geral. Sara Machado alcançou a 10ª posição da geral e o 2.º lugar no escalão FSen, enquanto Andreia Rocha subiu ao pódio no 3.º lugar da classificação geral e igual posição no escalão F40.

A equipa 365 Running Project levou 16 atletas e todos com excelentes prestações, uma vez que terminaram a prova dentro do TOP 10 dos respetivos escalões. Estes resultados ganham ainda maior relevo por se tratar de uma prova integrada no Circuito Best Trails Series, um dos circuitos mais competitivos a nível nacional e internacional.

No grupo, ficou evidente a qualidade atlética, a preparação física e a ambição dos atletas famalicenses. Importa destacar o espírito de grupo que alia a competitividade à amizade.

A organização voltou a estar ao mais alto nível, numa prova reconhecida pela sua qualidade e exigência técnica, liderada por um dos maiores nomes do Trail Running português, Carlos Sá, atualmente dedicado à organização de eventos desportivos.