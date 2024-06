Famalicão: Ex-treinador da Oliveirense vai para a AF do Porto

No passado fim de semana, o Passal da paróquia de Arnoso Santa Maria recebeu mais uma Mostra Comunitária desta localidade, iniciativa que envolveu as associações, artesãos e produtores locais.

O certame começou na tarde de sábado, com a comemoração do Dia Mundial da Criança com jogos tradicionais, insufláveis, pinturas faciais, modelagem de balões, oferta de pipocas e algodão doce. Seguiram-se as apresentações das diversas associações participantes. A mostra foi visitada por Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, e pelo vereador Pedro Oliveira, acompanhados pelo presidente da Junta Jorge Amaral e pelo pároco José Pedro Novais. A comitiva visitou todos os stands e contactaram com os seus representantes aprofundando o seu conhecimento sobre as diferentes atividades, iniciativas e produtos locais.

No período noturno decorreu a atuação do grupo “Fammashow” e do Dj Muka.

No domingo, após a celebração da eucaristia, decorreu um almoço convívio cuja receita reverteu a favor da comissão de festas. Durante a tarde apresentaram-se os cantores ao desafio Adélia de Arouca e Domingos Soalheira.

A Junta de Freguesia agradece a participação de todas as associações, movimentos, artesãos e produtores, assim como o envolvimento da comunidade e enaltece o profissionalismo do Gabinete do Associativismo da Câmara Municipal.