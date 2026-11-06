Os partidos políticos com representação na Assembleia Municipal foram chamados, esta semana, pelo executivo municipal, para recolher e analisar contributos para a elaboração do Plano e Orçamento para o próximo ano.

O executivo liderado por Mário Passos promoveu estes encontros numa altura em que o documento ainda se encontra em elaboração. As reuniões com o PSD, CDS-PP, PS, Chega, Iniciativa Liberal e CDU foram desenvolvidas pelo vice-presidente da Câmara, Pedro Oliveira.

A iniciativa, segundo o presidente da Câmara Municipal, representa «um exercício de maturidade democrática que coloca os interesses de Famalicão acima das diferenças partidárias. A nossa ação política assenta na construção de soluções e na obtenção de resultados que melhorem a vida dos famalicenses e, por isso, todos os eleitos podem acrescentar valor a esse trabalho».

No entanto, Mário Passos avisa que o orçamento «será sempre o reflexo dos compromissos assumidos por mim e pela coligação “Mais Ação. Mais Famalicão” com os famalicenses que, em maioria, nos deram a responsabilidade de governar, mas fazemo-lo com respeito pela dinâmica democrática e com abertura ao diálogo».

Ainda sobre as reuniões, a Câmara Municipal refere que a iniciativa foi, «maioritariamente», bem recebida pelas diferentes estruturas partidárias «que elogiaram a abertura do executivo ao acolhimento e análise das suas sugestões».