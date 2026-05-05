Famalicão: Exercício e emagrecimento nas conversas do Rotary

A terceira sessão do Rotary Talks decorre na noite desta quinta-feira, 7 de maio, pelas 21h00, no auditório da CESPU, com o tema “As grandes mentiras do Emagrecimento e Exercício”.

A iniciativa, segundo a organização, pretende separar ciência de opinião, expor erros comuns e discutir o que realmente faz diferença, sem atalhos ou soluções milagrosas.

Ricardo Bomtempo e André Viera de Castro serão os moderadores do evento que conta com a participação de Rui Garganta, doutorado em Ciências do Desporto, investigador e professor na FADEUP, e Ozzi Silva, investigador independente e criador de conteúdos sobre emagrecimento e mudanças comportamentais.

A inscrição para assistir ao Rotary Talks #3 é gratuita, mas os lugares são limitados, como tal a reserva pode ser feita online em wlinky.com/RotaryTalks3