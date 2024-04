Famalicão: Exigente, competitivo… e muito divertido

Na tarde do passado sábado, a equipa sub-19 do FC Famalicão empatou, 1-1, com o Sporting. Nesta partida, da jornada 6 de apuramento de campeão nacional, disputada na Academia, a equipa de Vítor Barros adiantou-se no marcador, aos 34 minutos, numa grande penalidade convertida por Lourenço Teixeira. O Sporting logrou dividir os pontos perto do final do encontro, aos 86 minutos, por João Infante.

Na classificação, os famalicenses, campeões em título, ocupam a terceira posição, com 8 pontos, longe dos dois primeiros, Braga e Benfica, ambos com 15 pontos. No próximo sábado, às 16 horas, o Famalicão visita o Vitória SC que soma menos um ponto.

Foto arquivo