Famalicão: Exposição de fotografia que retrata a implantação da democracia pode ser vista até domingo

O Riba d´Ave Hóquei Clube/CSJ Group é uma das equipas presentes na Elite Cup, a primeira prova do calendário nacional de hóquei em patins. Desta sexta-feira a domingo, o Pavilhão Multiusos de Odivelas recebe esta competição que reúne as oito melhores equipas da época passada e a formação de Raul Meca é uma delas. Nos quartos de final, às 15 horas, de amanhã, há jogo com o Benfica, «uma equipa recheada de estrelas».

O treinador aponta que o objetivo dos seus jogadores passa por «colocar em prática as nossas ideias e impor o nosso jogo. Se assim for, estaremos mais confortáveis». «Desafio» e «oportunidade» foram palavras expressas por Raul Meca na conferência de imprensa que teve lugar esta quarta-feira. O treinador frisa que o plantel «está motivada» e acredita que a partida será jogada «à maneira do RAHC. Será um jogo teste para o que temos feito», na certeza que a competição não é encarada «como um torneio de pré-época».

«Orgulhoso» com esta presença entre a elite nacional, Raul Meca recorda que, no passado, o clube tem sido autor de grandes surpresas e, «quem sabe, podemos surpreender novamente. Temos de ter a capacidade de competir com todos e os nossos adversários já sabem que não somos um alvo fácil. Vamos impor muito do que queremos ser», avisa.

Carlos Correia, diretor desportivo, também destacou a importância de «estarmos entre os melhores» e analisou que o plantel, apesar das cinco alterações, realizou um bom trabalho na pré-época, manifestando a confiança «num bom desempenho» na Elite Cup.

Pedro Oliveira, responsável pelo Desporto na Câmara Municipal de Famalicão, foi desejar boa sorte à equipa ribadavense e, aos jornalistas, assumiu que a presença do clube nesta competição atesta «a afirmação desportiva do Riba d´Ave. Nesta prova estarão, por exemplo, quatro das melhores equipas europeias e cerca de três dezenas de jogadores que participaram no último Campeonato do Mundo. Isto diz da qualidade da prova e da qualidade do hóquei em patins aqui em Riba d´Ave. Um trabalho de todos que deve ser enaltecido e um grande motivo de orgulho para o concelho».

A Elite Cup joga-se de sexta-feira a domingo, no Multiusos de Odivelas. Para além do Riba d´Ave/CSJ Group e Benfica, também o Sporting, Porto, Oliveirense, OC Barcelos, Tomar e Valongo constam da lista de convidados para esta competição.