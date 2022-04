Famalicão: Exposição de José Aguiar na Fundação Cupertino de Miranda

«Das raízes dispersas» é o nome da exposição de José Aguiar que será inaugurada este sábado, às 17 horas, na Fundação Cupertino de Miranda, com a presença do artista e dos curadores Marlene Oliveira e Perfecto E. Cuadrado. As obras estarão expostas no Centro Português do Surrealismo até ao dia 10 de setembro deste ano.

Nascido no Porto, em 20 de junho de 1944, Rui Aguiar reúne nesta exposição trabalhos inéditos do início da sua atividade até aos dias de hoje, compondo uma mostra semi-antológica, com algumas das suas obras mais significativas das décadas de 1970 até 1990, juntamente com obras mais contemporâneas, do universo da arte digital.