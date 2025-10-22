Famalicão: Exposição de pintura, “Exílios”, de Lisa Santos Silva

Este sábado, dia 25, abre na galeria municipal Ala da Frente a exposição de pintura, denominada “Exílios”, da artista Lisa Santos Silva. A inauguração é às 18 horas, com entrada livre e a presença da autora.

Lisa Santos Silva é natural do Porto e uma artista multidisciplinar que se dedica à pintura, escrita, fotografia, vídeo e colagem. Em 1975, juntamente com Eduardo Prado Coelho e Hélder Macedo, participa na criação da Secretaria de Estado da Cultura, onde dirige o Departamento de Artes Plásticas até 1977. No ano seguinte, instala-se em Paris e inicia uma carreira internacional. Em 1980, integrou o Departamento de Pedagogia do Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, em Paris, onde trabalha durante seis anos como conferencista, especialista no século XX. O trabalho de Lisa Santos Silva encontra-se presente em várias coleções públicas, entre as quais: Museu da Fundação Calouste Gulbenkian, Museu Nacional de Arte Contemporânea e Coleção Manuel de Brito.

Sobre a exposição, o curador da galeria municipal, António Gonçalves, refere que «Lisa Santos Silva tem desenvolvido um trabalho intimamente singular que enaltece a sabedoria do regresso à origem». Acrescenta que na «sua pintura há uma presença de olhares que nos exortam a atenção e uma inquietação, são seres que carregam imensa carga emocional e que, num estado de suspensão, habitam algo que não encontra sentido nem resolução».

Esta exposição pode ser visitada, até 31 de janeiro de 2026, na Galeria Ala da Frente, localizada no Palacete Barão da Trovisqueira (rua Adriano Pinto Basto), de terça a sexta-feira, das 10h00 às 17h30, e aos fins-de-semana, das 14h30 às 17h30, encerrando à segunda-feira, feriados nacionais e dias 24 e 31 de dezembro. A entrada é livre.