Famalicão: Exposição de presépios no Mosteiro de Arnoso

Famalicão: Dois atletas do FAC passam à terceira fase do Open Nacional

Nas competições individuais do passado fim de semana, Rui Gomes e Carlos Veloso, atletas do FAC, passaram para a terceira fase do 2º Open Nacional da 1ª Divisão de Bilhar 3 Tabelas, depois de, em Coimbra, terem vencido todos os jogos.

Competiram, também, Paulo Oliveira e Camilo Silva, no Leixões SC, e Amândio Marinho, no FC Porto. Na competição por equipas, a equipa principal foi ao Fenianos vencer por 3-1 mantendo a segunda posição que garantirá o regresso à 1ª Divisão e à final four. A equipa B visitou o Boavista FC, com partidas muito equilibradas, mas apenas Camilo Silva venceu.