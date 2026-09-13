A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco assinala o centenário da morte de Sebastião de Carvalho (1869-1929) com uma exposição documental que é inaugurada esta segunda-feira.

Sebastião de Carvalho foi advogado, poeta, jornalista, dramaturgo e dinamizador cultural que dedicou muito do seu percurso à literatura, ao teatro e à intervenção pública. Deixou, por isso, um importante legado para a construção da memória e identidade cultural do concelho.

A exposição, de entrada livre, fica patente até 16 de outubro e convida a conhecer a vida e o percurso de Sebastião de Carvalho. A mostra reúne documentos que testemunham a vida e obra de alguém que marcou a vida cultural de Vila Nova de Famalicão no início do século passado.