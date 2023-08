Famalicão: Exposição fotográfica da Leica para assinalar 50 anos

Durante este mês, Vila Nova de Famalicão apresenta diversas propostas musicais, culturais e gastronómicas capazes de captar a atenção de vários públicos. A cidade recebe grande parte dos espetáculos, mas também há propostas em Pedome e em Gondifelos. No entanto, não esquecer as várias festividades que decorrem um pouco por todo o concelho, bem como as mostras comunitárias de várias freguesias. Pode consultar toda programação em: https://www.famalicao.pt/agenda-municipal-famalicao

Agosto começa com a sétima edição do Mel :: Piquenique das Artes, no Parque da Devesa, para três dias dedicados às artes nas suas várias formas e formatos e com piqueniques à mistura. Até sábado há várias propostas musicais e outras dinâmicas ligadas às artes visuais.

A partir de sexta-feira, a Praça-Mercado recebe o “Verde Melão”, iniciativa municipal que promove o sabor único e apimentado do melão casca de carvalho, tão característicos de Famalicão e da região. O certame, para venda e degustação, vai contar com produtores de vinho do concelho. Também haverá fumeiro. Para além da venda e degustação dos produtos típicos da região, durante o “Verde Melão” haverá, ainda, a realização de dois showcookings, dinamizados do Chef famalicense Álvaro Costa, na companhia da Chef Lídia Brás, do Chef Manuel Ferreira e outros convidados.

Também esta sexta-feira arranca mais uma edição do FAMAFOLK – Festival Internacional de Folclore de Vila Nova de Famalicão, com 350 folcloristas. A edição deste ano conta com os ritmos de oito companhias de dança e grupos etnográficos, cinco dos quais internacionais: Companhia de Dança Acuarela Boliviana (Bolívia), Georgian Folcloric Dance Group of University GIPA (Geórgia), Ballet Folclorico de Casanare (Colômbia), Ensemble Folklorique Les Éclusiers (Canadá) e Szőttes Kamara Néptáncegyüttes (Eslováquia) e de Portugal, os famalicenses Grupo Etnográfico Rusga de Joane e Rancho Folclórico de São Miguel-o-Anjo e o Grupo Folclórico Santa Cruz Vila Meã, de Amarante.

O festival começa com a cerimónia oficial, nos Paços do Concelho, pelas 14h30, espaço que recebe, às 21h30, a gala de abertura. Para o mesmo dia está também agendado um workshop de Danças do Mundo que terá lugar na Praça – Mercado Municipal, às 15h30. No sábado o certame muda-se para o Parque da Freguesia de Seide São Miguel, às 21h30. Para o último dia do festival, domingo, pelas 11h00, está reservada a tradicional Celebração Ecuménica que todos os anos integra o cartaz do FAMAFOLK®, na Igreja de Joane, e, por fim, a gala de encerramento do evento, às 15h00, no Parque da Ribeira, também na vila joanense.

Outra proposta é o Devesa Sunset, todas as sextas-feiras do mês de agosto, num ambiente descontraído que leva a cultura ao encontro da natureza. Os concertos decorrem junto ao lago do Parque da Devesa, têm início às 19h00 e entrada livre. O compositor e cantor Pol Batlle, acompanhado pela voz de Rita Payés, é o primeiro convidado. No dia 11, o palco é para os Cassete Pirata. A terceira sexta-feira de agosto, dia 18, é para Bia Maria & Carlos Sanches, enquanto que o dia 25 de agosto é para Salvador Sobral.

Segue-se, nos dias 11 e 12, o Festival Calça Ferros, em Pedome, que junta amigos música, gastronomia e natureza. O primeiro dia, terá os concertos de Saturno, Kappa Jotta, Carlos Manaça e Norty; no dia 12 de agosto, pode ouvir Margarida Vasconcelos, Cláudia Pascoal, Mundo Segundo e Baile da Ciumenta.

O Dia Internacional da Juventude vai ser assinalado a 12 de agosto, a partir das 10 horas, nas Piscinas Municipais da cidade, com uma “Pool party”, Jogos Sem Fronteiras e boa música com dj Diogo Fonseca.

Por último, no dia 27 de agosto, decorre a tradicional Feira das Cebolas, em Gondifelos. Esta secular tradição, uma das mais antigas feiras do género em Portugal, faz parte da Mostra Comunitária que decorre durante aquele fim de semana.