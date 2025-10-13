Famalicão: Exposição “Laços de Barros” junta seniores e crianças

Ao final da tarde da próxima sexta-feira, a partir das 18h30, decorre a inauguração de uma exposição de cerâmica promovida pelo Centro de Dias e Centro de Atividades de Tempos Livres do Centro Social e Cultural de Riba de Ave. A mostra, que estará patente no polo da Biblioteca Municipal naquela vila, pode ser visto até ao dia 31 de dezembro.

O resultado desta exposição resulta de um projeto de Intergeracionalidade, proposto pela artista plástica Angelina Silva que visou a valorização do idoso, reconhecendo o seu contributo para a comunidade e, ao mesmo tempo, apoiar o desenvolvimento da autoestima de cada um. Para as crianças, o objetivo foi sensibilizá-las para a importância do idoso, respeitando as suas fragilidades e características, proporcionando-lhes uma experiência de aprendizagem diferente, que contribui para o crescimento pessoal e para o desenvolvimento de competências sociais e emocionais.

Neste contexto, Angelina Silva propôs uma atividade de cerâmica, em que cada criança, em diálogo com um idoso, fez perguntas sobre a sua infância, brincadeiras favoritas, sonhos e momentos significativos da vida. Através destas conversas, cada criança, com o apoio do idoso, transformou essas histórias em pequenas esculturas de barro, fornecido gentilmente pela Fundação Castro Alves.

O resultado é uma coleção de peças únicas, que simbolizam não apenas os idosos e as suas histórias, mas sobretudo o vínculo especial que se criou durante este encontro. Em suma, trata-se de uma exposição sobre encontros entre gerações, onde crianças e idosos transformam memórias, histórias e sonhos em pequenas esculturas de cerâmica. Cada peça representa afetividade, curiosidade e sabedoria, celebrando a beleza da conexão humana.