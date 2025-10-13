Concelho, Cultura

Famalicão: Exposição “Laços de Barros” junta seniores e crianças

Ao final da tarde da próxima sexta-feira, a partir das 18h30, decorre a inauguração de uma exposição de cerâmica promovida pelo Centro de Dias e Centro de Atividades de Tempos Livres do Centro Social e Cultural de Riba de Ave. A mostra, que estará patente no polo da Biblioteca Municipal naquela vila, pode ser visto até ao dia 31 de dezembro.

O resultado desta exposição resulta de um projeto de Intergeracionalidade, proposto pela artista plástica Angelina Silva que visou a valorização do idoso, reconhecendo o seu contributo para a comunidade e, ao mesmo tempo, apoiar o desenvolvimento da autoestima de cada um. Para as crianças, o objetivo foi sensibilizá-las para a importância do idoso, respeitando as suas fragilidades e características, proporcionando-lhes uma experiência de aprendizagem diferente, que contribui para o crescimento pessoal e para o desenvolvimento de competências sociais e emocionais.

Neste contexto, Angelina Silva propôs uma atividade de cerâmica, em que cada criança, em diálogo com um idoso, fez perguntas sobre a sua infância, brincadeiras favoritas, sonhos e momentos significativos da vida. Através destas conversas, cada criança, com o apoio do idoso, transformou essas histórias em pequenas esculturas de barro, fornecido gentilmente pela Fundação Castro Alves.

O resultado é uma coleção de peças únicas, que simbolizam não apenas os idosos e as suas histórias, mas sobretudo o vínculo especial que se criou durante este encontro. Em suma, trata-se de uma exposição sobre encontros entre gerações, onde crianças e idosos transformam memórias, histórias e sonhos em pequenas esculturas de cerâmica. Cada peça representa afetividade, curiosidade e sabedoria, celebrando a beleza da conexão humana.

Famalicão: Exposição de fotografias e poemas na Dar as Mãos

No âmbito da Iniciativa Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social da EAPN Portugal, a Associação Dar as Mãos tem patente uma exposição de fotografias e poemas alusivos aos fenómenos da pobreza e exclusão social. Com o título “Olhar(es)…”, a exposição pode ser vista, entre as 10 e as 16 horas, até aos 24 de outubro.

As fotografias, da autoria de Luís Costa e Paulo Silva, pretendem sensibilizar a comunidade para a importância de “olhar e ver” a realidade.

Esta exposição de fotografias, a realizar na Associação Dar as Mãos, será complementar ao projeto “Atelier Vivo”, a promover pela instituição, também com uma exposição de fotografia na Estação Rodoviária de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Par da Apolo representa Portugal no Campeonato da Europa de profissionais

Vítor Viana e Alexandra Fernandes, da Apolo Famalicão representaram, no passado fim de semana, Portugal no WDSF European Championship PD Latin, realizado em Roma, Itália.

Neste prestigiado campeonato onde são alguns dos melhores pares da categoria de profissionais da Europa, das danças latinas, o par levou o nome de Vila Nova de Famalicão além-fronteiras, com enorme dedicação e talento, alcançando o 26° lugar.

A Apolo Famalicão «congratula-se» com a participação dos seus atletas nesta importante competição internacional, assinalando que «é mais um marco de reconhecimento do trabalho desenvolvido pela escola e da qualidade dos seus dançarinos no panorama da dança desportiva».

 

Famalicão: Festival da Flor do Monte é domingo

No próximo domingo, o Rancho Folclórico da Flor do Monte, da Carreira, realiza mais uma edição do seu festival. Na sede, no lugar do Monte, às 14 horas, concentram-se os grupos que se exibem depois das 14h30, na Rua das Andorinhas.

Para além do grupo organizador, participam os ranchos de Santa Maria de Negrelos (Roriz) e de S. Tiago de Rebordões.

Famalicão: Colisão entre carro e bicicleta faz um ferido

Ao início da manhã desta segunda-feira, a colisão entre um veículo ligeiro e uma bicicleta fez um ferido, na rua padre Domingos Joaquim Pereira, no Louro.

O alerta foi dado por volta das 07h55 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses e os Bombeiros de Viatodos. A vítima, com ferimentos ligeiros, foi transportada para o hospital de Famalicão.

Famalicão: Mário Passos volta a vencer… Chega elege um vereador

Apurada a votação final, a Coligação Mais Ação, Mais Famalicão, foi a grande vencedora da noite eleitoral em Famalicão. O projeto de Mário Passos conquistou 49,64 % dos votos (41.488) e seis vereadores, menos um que em 2021.

O PS, de Eduardo Oliveira, foi a segunda força política, com 33,45 % (27.960) e os mesmos quatro vereadores de 2021.

A surpresa da noite é a eleição de Pedro Alves, do Chega, eleito vereador, com 7.184 votos (8,60%).

Em termos de Assembleias de Freguesia, a coligação PSD/CDS venceu a esmagadora maioria das mesmas, em listas próprias, mas também no apoio a movimento independentes, sendo que o PS manteve Louro, Vermoim e Riba de Ave; conquistou Landim, a união Mouquim, Jesufrei e Lemenhe e Joane.

Para a Assembleia Municipal, a lista de João Nascimento (PSD/CDS) foi eleita com 46,50%, com o PS em segundo lugar, com (32,57%) e o Chega com 10,53 a aumentar o grupo parlamentar de 1 para 4. A CDU mantém Tânia Silva e a Iniciativa Liberal conseguiu o seu primeiro eleito, Miguel Fidalgo.