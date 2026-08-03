Francisco Simões é o novo treinador da equipa sénior do Famalicense AC para a época 2026/2027, tendo Rosária Vieira como adjunta. Dois treinadores com vasta experiência no basquetebol e com a ambição de colocar o FAC nos lugares de decisão do Campeonato Nacional da 1ª Divisão.
A equipa famalicense vai competir na série A e a estreia acontece no terceiro fim de semana de outubro, com a receção ao Club 5 Basket.
Na 2. ª jornada, o FAC desloca-se a Braga para defrontar o GD André Soares. Em novembro, na 3. ª jornada, recebe a Associação Juvenil do Clube Operário Desportivo, para na quarta ronda visita o Guifões SC
Na 5. ª jornada, recebe o CB Penafiel e na ronda seguinte volta a jogar em casa, frente ao SC Vasco da Gama B.
A 7. ª jornada, disputada no final de novembro, leva o FAC até Viana do Castelo para medir forças com o CB Viana Nortaluga. A segunda volta será o espelho da primeira.
Na época passada, a equipa famalicense terminou a fase regular no 7. º lugar, resultado que a obrigou a disputar a fase de manutenção Norte, onde acabou na 6. ª posição.
Recorde-se que o FAC e o Famabasket passaram recentemente a constituir um único projeto. Os dois emblemas contam ainda com vários escalões de formação, tanto no masculino como no feminino.