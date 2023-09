Famalicão: FAC apresenta equipas de hóquei em patins na tarde de sábado

A Concelhia do PS assinalou o regresso ao trabalho, depois do período de férias, com um encontro de militantes que decorreu na tarde do passado sábado. No Parque da Formiga, no Louro, o encontro «demonstrou uma grande união. O nosso partido está cada vez mais vivo, tanto que nem a chuva demoveu a participação» no evento que marca o arranque do novo ano político.

O discurso de boas-vindas esteve a cargo de Manuel Silva, presidente da Junta de Freguesia do Louro, seguindo-se a intervenção de Jorge Costa. O líder da bancada na Assembleia Municipal aproveitou o palco para falar «do fim de ciclo dos membros desta velha Coligação» e referiu «o silêncio cúmplice de Fernando Costa e Nuno Melo perante o atentado ambiental em Cabeçudos que o PS denunciou. Os famalicenses têm o direito a saberem o que pensam o PSD e o CDS», pediu o socialista.

Eduardo Oliveira, presidente da Concelhia, também colocou o foco no executivo municipal, «uma coligação de negócios, que está mais preocupada em fazer milhões com alguns promotores, do que dar qualidade de vida aos famalicenses». O dirigente acredita que «existe, cada vez mais, uma vontade de mudança nos famalicenses», enquanto que o PS, defendeu, «está preparado para governar. Com novas ideias a emergir, o PS trabalha para direcionar a comunidade para um caminho onde todos contam», finalizou o dirigente socialista.