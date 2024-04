Famalicão: FAC cede empate a continua em zona de despromoção

Gustavo Sá, médio do FC Famalicão, surge na 83.ª posição na primeira avaliação do Golden Boy, prémio que anualmente distingue o melhor futebolista europeu até 20 anos.

Nesta avaliação, feita pelo The Golden Boy Football Benchmark Index, foi analisado o desempenho dos jogadores entre 3 de outubro do ano passado e 27 de março deste ano. Desta lista constam mais quatro jogadores lusos, com destaque para João Neves, do SL Benfica, que surge em segundo lugar, só superado por Lamine Yamal (Barcelona).

O médio ofensivo do FC Famalicão tem sido presença assídua e influente no onze do clube e os seus desempenhos já lhe valeram a estreia na seleção sub-21 de Portugal, estando, também, referenciado por emblemas maiores.

O jovem, de 19 anos, soma 26 internacionalizações pelas seleções jovens, contando com jogos pelos sub-18 (10 internacionalizações), sub-19 (12 internacionalizações) e sub-20 (4 internacionalizações).

O ranking para o Golden Boy baseia-se no desempenho dos jogadores desde outubro de 2023, que devem pertencer a um clube de uma das melhores 25 ligas. A avaliação tem em conta dados como tempo de jogo, desempenho e performances nas seleções nacionais e respetivos clubes.

Foto FC Famalicão