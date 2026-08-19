No nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins, edição 2026/2027, o FAC visita o Lavra na primeira jornada, a 22 de outubro, para se estrear em casa, a 31 do mesmo mês, com a equipa B do OC Barcelos.

A equipa do Famalicense tem, este ano, um novo treinador. Trata-se de Vítor Pereira, de 52 anos, que na época 24/25 orientou a seleção de Inglaterra. Ao longo da sua carreira passou pelo CH Carvalhos, AD Sanjoanense, Infante Sagres e HA Cambra.

Natural de Cucujães, Vítor Pereira terá à sua disposição Miguel Moura e Miguel Santos, ambos provenientes da Juventude Pacense, e Ricardo Fallé, que chega do HA Cambra. Fazem ainda parte do plantel, Carlos Dias, Gonçalo Barbosa, Gonçalo Silva, João Martins, Juan López, Martim Almeida e João Coelho.

Vítor Pereira sucede a Miguel Viterbo no comando técnico do FAC. O treinador de 48 anos deixa o clube e segue para a equipa do Vila Boa do Bispo.