Famalicão: FAC começa nacional da 2.ª divisão no próximo sábado

Famalicão: Centro de Recolha apela à adoção no Dia Mundial do Animal

Numa tentativa de salientar a importância da adoção de animais, o Centro de Recolha Oficial Animal (CROA) e o município de Famalicão vão assinalar, esta sexta-feira, o Dia Mundial do Animal.

Os famalicenses estão convidados a comparecer no parque canino de Sinçães, entre as 9h00 e as 13h00, onde terão oportunidade de conhecer os cães e gatos que estão disponíveis para adoção; podem também brincar e passeá-los no parque canino. Ao mesmo tempo, serão dinamizadas atividades para crianças que envolvem pinturas faciais, jogos didáticos e a realização de desenhos alusivos ao dia, entre outras.

Recorde-se que entre janeiro e agosto já foram adotados 500 animais no CROA. Mas a entrada é em número superior, o que levou à lotação do espaço. No mesmo período de tempo, mais de 670 animais entraram no CROA, sendo que 507 foram recolhidos da rua e não foram reclamados, 75 tinham tutor e 69 estão no centro por impossibilidade de guarda. Atualmente, o CROA é casa de 160 cães e gatos, que estão à espera de um novo lar. Nas antigas instalações do centro, ainda se encontram mais 120 cães.

A direção do CROA apela «a que se assuma um animal de estimação como um compromisso para a vida e que, em caso de necessidade extrema, se deva tentar encontrar um novo lar e um novo tutor que o aprecie e cuide bem dele”.

Embora cheguem vários pedidos de recolha de animais ao CROA, o centro não está a conseguir admitir mais animais, por causa das limitações de espaço e uma vez que o número de adoções não supera o número de animais acolhidos.

Os famalicenses podem visitar o CROA e conhecer um novo amigo de quatro patas durante as Manhãs CROA, que este mês decorre no dia 19 de outubro.