Famalicão: FAC começa nacional de basquetebol com vitória

Pacheco Pereira, professor, investigador, político e cronista, marca presença em Famalicão esta sexta-feira, dia 18, para uma conferência sobre o “Significado do 25 de Novembro de 1975”. Este encontro está inserido no Ciclo de Conferências denominado “Pensar o Futuro a partir de Abril – de Famalicão para o Mundo” que vai decorrer até 6 de dezembro, no auditório da Biblioteca Municipal, com início às 18h30, e entrada livre.

Este ciclo de conferência terá, ainda, intervenções de Jorge Moreira da Silva, natural de Vila Nova de Famalicão e atual diretor-executivo do Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos (UNOPS), que, a 8 de novembro, irá abordar o tema “Ambiente e Sustentabilidade”.

Sampaio da Nóvoa, antigo representante permanente de Portugal junto da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) (2018-2021), professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e antigo Reitor da mesma instituição (2006-2013), irá encerrar este ciclo de conferências com uma sessão sobre “A Educação – Dos Desafios de Abril ao Futuro da Educação”, excecionalmente, no auditório do Centro de Estudos Camilianos, em Seide São Miguel, no dia 6 de dezembro.

Recorde-se que o Ciclo de Conferências “Pensar o Futuro a Partir de Abril – De Famalicão Para o Mundo” envolve um total de seis conferências, com periodicidade quinzenal, sempre às sextas-feiras. O arranque foi dado a 20 de setembro, por António Gonçalves, diretor artístico da galeria municipal famalicense Ala da Frente, sobre “A Arte e a Revolução”.

Ricardo Noronha, do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (IHC-NOVA de Lisboa), abordou, a 4 outubro, a “Reação Conservadora ao 25 de Abril (28 de setembro de 1974 e 11 de março de 1975)”; Ivan Lima Cavalcanti, investigador no CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória” da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (CITCEM-FLUP), irá explorar “O Canto de Intervenção Como Meio de Mobilização”, no dia 22 de novembro.

Esta iniciativa é uma organização do Município de Vila Nova de Famalicão e surge no âmbito das comemorações municipais dos “50 Anos do 25 de Abril”, em parceria com o CITCEM – FLUP, o IHC-NOVA de Lisboa, a Associação de Professores de História (AHP) e a Universidade de Paris 8.