Ao final da tarde deste sábado, o SC Cabeçudense/Famalicão venceu, 4-2, em casa do Modicus e continua invicto no nacional da segunda divisão de futsal.

Cumpridas seis jornadas, a equipa de Ricardo Costa soma 15 pontos (tem menos um jogo) e está no segundo lugar, a apenas um ponto do líder. O Dínamo Sanjoanense perdeu pontos nesta jornada, fruto do empate caseiro com o Marítimo, equipa que os famalicenses já venceram na Ilha da Madeira.

A partida em atraso, com o CD Póvoa, está marcada para 12 de novembro, às 17h30, no Pavilhão das Lameiras.

Entretanto, na próxima jornada, marcada para 4 de novembro, o Famalicão recebe, às 17h30, o Nun’ Álvares, quarto classificado, com 12 pontos.