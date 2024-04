Famalicão: FAC continua em zona perigosa… apesar da vitória

Para assinalar os 93 anos, o Futebol Clube de Famalicão irá sortear um automóvel.

Para fazer parte do sorteio os adeptos devem comprar os bilhetes referentes ao concurso, vendidos nos dias de jogo, no Estádio Municipal e por jovens da formação e diretores do clube ou nos dias de jogo, no Estádio Municipal.

A campanha tem por objetivo angariar receitas para as atividades dos escalões de formação.