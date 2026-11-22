O FAC continua sem qualquer derrota no nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins, mas na quinta jornada, viu o Carvalhos aproximar-se. A equipa famalicense teve uma difícil deslocação a casa do CD Póvoa, outra formação que está entre as primeiras posições, e o jogo acabou com um empate, 3-3. Deste modo, a equipa de Vítor Pereira continua na primeira posição, com 13 pontos, um de vantagem sobre o Carvalhos (venceu, 4-1, o Termas) e três sobre o adversário deste sábado.

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Ricardo Fallé (foto) marcou por duas vezes e Martim Almeida fez o outro tento numa partida disputada com grande intensidade e até ao último segundo.

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Na próxima jornada, no próximo sábado, o FAC recebe a equipa B do Valongo.