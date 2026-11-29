Na sexta jornada do nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins, zona Norte, o FAC somou a quinta vitória. No jogo deste sábado, no Pavilhão Municipal, o Famalicense bateu, 3-2, a AD Valongo B e continua invicto na prova e na frente da classificação. A equipa de Vítor Pereira soma 16 pontos, mais um que o segundo, o Carvalhos.
Na partida contra a equipa B do Valongo, Carlos Dias, por duas vezes, e Juan López foram os marcadores dos golos.
Na próxima jornada, 5 de dezembro, o Famalicense recebe o Cambra, sexto da classificação com 8 pontos.