Famalicão: FAC continua sem pontuar e Riba d´Ave mantém os três pontos

Ao final da manhã deste domingo, o FC Famalicão perdeu, 0-5, com o Benfica.

No Estádio Municipal, as líderes do campeonato fizeram valer a qualidade individual e colectiva, perante um Famalicão que, embora tentando, raramente conseguiu discutir o jogo.

Ao intervalo o Benfica vencia por 0-1 e, na segunda parte, foi dilatando o marcador, sendo que as famalicenses estiveram perto do golo de honra.

Francisca Nazareth (2), Jéssica Silva, Andreia Faria e Marta Cintra foram as autoras dos golos.

Esta foi a quinta jornada da Liga BPI. O Famalicão tem apenas 3 pontos e o Benfica continua líder invicto.

Foto SL Benfica