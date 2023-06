Famalicão: FAC é campeão nacional da segunda divisão

A 9 de junho mais de 1500 crianças vão desfilar pelas ruas da cidade, dando mostras da sua criatividade e talento, numa versão de “palmo e meio” das Marchas Antoninas.

O cortejo parte da Avenida 25 de Abril, pelas 14h30, com mais de 1500 crianças de 23 instituições educativas que vão animar o centro urbano usando roupas e adereços inspirados no tema deste ano: ‘Santo António, o Nosso Padroeiro’.

O desfile segue pela Rua Adriano Pinto Basto, Rua de Santo António, Praça 9 de Abril, Rua Júlio Araújo, retoma a Avenida 25 de Abril e termina no Parque 1º de Maio, onde terão lugar as coreografias protagonizadas pelos mais pequenos.

Para além do apoio à participação de todas as instituições, serão ainda atribuídos, por um júri, os prémios de ‘Melhor Guarda-Roupa e Arcos’, no valor de 300 euros, ‘Melhor Marcha’, no valor de 200 euros, e o prémio ‘Grande Vencedor das Marchas Antoninas Infantis’, no valor de 500 euros.

Participam nas marchas, a ACB Jardim Infância e ATL, Associação Gerações, Associação de Moradores das Lameiras, ATA – Associação Trabalhadores da ACO, Centro Social e Cultural Dr. Nuno Simões, Centro Escolar Luís de Camões, Centro Social da Paróquia de Landim, Centro Social de Calendário, Centro Social de Educação – Sol Nascente, Jardim de Infância de Brufe, Colégio Talvaizinho, Creche e Jardim de Infância D. Elzira Cupertino Miranda, Creche Guia, Associação Engenho, Casa do Pessoal do Hospital Distrital de Vila Nova de Famalicão, Mais Plural, Associação de Pais da EB/JI de Avidos e Lagoa, Jardim de Infância da Nossa Senhora da Lapa da Santa Casa da Misericórdia de Famalicão, Escola Básica de Quintão, Instituto S. José, Infantário da Júlio Brandão, Escola Básica n.º1 de São Miguel-o-Anjo e ATL/Escola Básica n.º1 de Vale São Martinho.

As Antoninas decorrem até ao dia 13 de junho com um vasto programa distribuído por sete dias, com iniciativas para todos os gostos e idades, a pensar nos famalicenses, mas também nos muitos milhares de pessoas que visitam a cidade por esta altura.