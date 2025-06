Famalicão: FAC é campeão nacional sub-15 de hóquei em patins

O jogador do FC Famalicão está totalmente focado na seleção nacional sub-21 que, entre os dias 11 e 28 deste mês, vai disputar o Europeu de futebol.

Depois de mais uma boa temporada na Liga Portugal Betclic, o médio ofensivo referiu, este domingo, que “chego a este Europeu muito orgulhoso por estar neste grupo e nesta convocatória. Estou ansioso, num bom sentido, para que a competição comece. É o que todos queremos para podermos mostrar o nosso valor”.

Para o Campeonato da Europa, que se disputa na Eslováquia, o selecionador Rui Jorge tem, ainda, mais dois jogadores do Futebol Clube de Famalicão – Rodrigo Pinheiro, Mathias de Amorim.

A equipa das Quinas está concentrada na Cidade do Futebol e Gustavo Sá fala de um grupo “bastante unido. Sabemos que esta fase final é um bocado fora do normal, devido ao Mundial de Clubes, mas somos um grupo muito forte, com grandes jogadores, temos bastantes alternativas e sabemos da qualidade que temos entre nós”, afirmou.

Com 32 internacionalizações (entre os sub-18 e os sub-21), Gustavo Sá fala, por isso, com propriedade do que é estar ao serviço do país. “Sempre que representamos Portugal sabemos do peso que temos e da importância que isso acarreta. Queremos representar Portugal da melhor maneira, seja em que escalão for. Dos sub-15 à Seleção A, tem de haver sempre esse propósito. É com este pensamento que vamos para o Europeu”.