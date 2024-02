A Federação de Braga do Partido Socialista realiza, esta sexta-feira, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, o fórum Território, Coesão e Desenvolvimento.

O encontro, marcado para as 21h30, conta com a presença de Ana Abrunhosa, ex-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e especialista em Coesão Territorial; de Teresa Sá Marques, diretora do Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e investigadora do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território; e de Luís Braga da Cruz, ex-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e ex-ministro da Economia.