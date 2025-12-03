Concelho, Desporto

Famalicão: FAC e Riba d´Ave conhecem adversários na Taça de Portugal

Segundo o sorteio dos 16 avos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins, o FAC recebe o Óquei Clube de Barcelos, enquanto que o Riba d´Ave visita a Juventude Salesiana, formação da 3.ª divisão nacional. Esta eliminatória está marcada para o dia 10 de janeiro.

Em caso de vitória as equipas famalicenses encontram-se nos oitavos de final, em Riba de Ave, eliminatória marcada para o dia 14 de fevereiro

Famalicão: Comunidade escolar envolvida na cultura Hip-Hop

João Costa, de nome artístico Ré Menor, é artista de rap, formador e educador social, residente em Vila Nova de Famalicão há cerca de oito anos. Está envolvido num projeto comunitário na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, denominado “Aprender Mais, com o objetivo de aproximar a vida escolar da vida social fora da escola. Acredita que a música, em particular o hip-hop, exerce uma influência direta nos jovens, como forma de expressão e comunicação.

No âmbito do projeto “Aprender Mais”, alunos e professores participarão, no dia 10 de dezembro, em sessões interativas sobre o papel da música na formação individual e coletiva dos jovens, debatendo tanto as suas influências positivas como os desafios e riscos associados. O projeto inclui, ainda, a gravação de um videoclipe nas instalações da escola, envolvendo diretamente a comunidade educativa no processo criativo.

Como músico, foi vencedor do concurso Episodium, promovido pela Associação Cultural The Village, cujo resultado é o lançamento do seu sexto trabalho a solo, intitulado “Outra Vida”, do qual já estão disponíveis quatro singles em todas as plataformas digitais.

Além disso, Ré Menor tem participado em palestras, colóquios, workshops e outros projetos com instituições e escolas, «sempre com o objetivo de mostrar como a arte pode ser uma ferramenta transformadora», disse. «A cultura hip hop nasceu da consciência social, da intervenção comunitária e da necessidade de dar voz a quem não a tinha», acrescenta.

Fim da impunidade em Cavalões: Lixo não autorizado na rua vai valer multa na hora

A Junta de Freguesia de Cavalões decidiu apertar o cerco aos responsáveis por deixar lixo espalhado no espaço público. Mesmo com ecopontos disponíveis em vários pontos da freguesia, continuam a surgir resíduos e sacos abandonados por quem ignora as regras básicas de civismo.

Para travar estas atitudes, será implementada uma fiscalização mais rigorosa, acompanhada de tolerância zero. Qualquer pessoa apanhada a sujar a via pública será autuada no momento, enfrentando coimas previstas na legislação.

A Junta apela ainda ao envolvimento da comunidade, pedindo aos moradores que sinalizem situações deste género sempre que as presenciem

Famalicão: Despiste em Lousado faz um ferido

Na manhã desta quarta-feira, o despiste de um veículo em Lousado, na rua Carlos Moreira, deixou o condutor ferido.

O alerta foi dado por volta das 09h50 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão, que transportaram a vítima com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Quinto encontro de Cantares ao Menino

O Rancho Folclórico de Santa Marinha de Mogege organiza o V Encontro de Cantares ao Menino, no dia 14 de dezembro, pelas 15h30, na igreja paroquial de Mogege. Foram convidados o Rancho Típico de Esposade (Matosinhos), o Rancho Regional São Salvador de Folgosa (Maia) e o Rancho anfitrião.

A direção do Rancho sente que é sua obrigação recolher, preservar e divulgar as tradições às gerações vindouras.

Famalicão: Rodrigo Pinheiro renova até 2028

O defesa direito do FC Famalicão renovou o contrato até 2028. No FC Famalicão desde a época passada, Rodrigo Pinheiro tem feito um caminho de sucesso, sendo um dos titulares indiscutíveis do onze de Hugo Oliveira. Por alguma razão foi considerado, unanimemente, uma das revelações da última época.

A recompensa do seu trabalho foi, também, a chamada para representar Portugal no Campeonato da Europa de sub-21, prova em que assumiu a condição de titular indiscutível.

A renovação «demonstra a confiança que o clube tem em mim e, simultaneamente, a confiança que tenho no clube. Sinto-me muito feliz e estou grato ao Futebol Clube de Famalicão por me ter permitido crescer do ponto de vista futebolístico e em termos humanos», refere Rodrigo Pinheiro que desde que chegou a Famalicão tem conseguido tudo o que idealizou. «Cumpri o sonho de me estrear na I Liga, fazer um golo no campeonato e participar no Europeu sub-21». O balanço é, por isso, «positivo», embora reconheça que «o início não foi fácil, mas consegui elevar o meu nível de jogo de forma gradual. Os jogos permitiram-me crescer, ganhar confiança e evoluir em termos táticos e técnicos».

Um crescimento que também resulta, garante, «da verdadeira união no grupo e do apoio dos adeptos, pois ajudam-nos a estar mais próximos de ganhar os jogos».

Famalicão: Parque da Devesa testa semáforos para bicicletas, trotinetes e outros veículos de duas rodas

O Parque da Devesa instalou recentemente cinco postes do projeto SAFOOS, um novo sistema que está a ser testado para aumentar a segurança de quem circula de bicicleta, trotineta ou outros veículos de duas rodas.

As luzes funcionam como um semáforo: o verde indica que é seguro avançar, o amarelo alerta para risco iminente e o vermelho avisa para perigo ou possibilidade de colisão.

Através da aplicação móvel, os utilizadores podem ainda acompanhar o percurso e consultar dados como a qualidade do ar, ajudando a escolher rotas mais seguras e saudáveis.

O SAFOOS é desenvolvido pela Castros Iluminações Festivas e pelo CENTI, integrado na Agenda Mobilizadora para a Inovação Empresarial do Setor das Duas Rodas, financiada pelo PRR e pelo programa europeu Next Generation EU.