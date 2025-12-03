Famalicão: FAC e Riba d´Ave conhecem adversários na Taça de Portugal

João Costa, de nome artístico Ré Menor, é artista de rap, formador e educador social, residente em Vila Nova de Famalicão há cerca de oito anos. Está envolvido num projeto comunitário na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, denominado “Aprender Mais, com o objetivo de aproximar a vida escolar da vida social fora da escola. Acredita que a música, em particular o hip-hop, exerce uma influência direta nos jovens, como forma de expressão e comunicação.

No âmbito do projeto “Aprender Mais”, alunos e professores participarão, no dia 10 de dezembro, em sessões interativas sobre o papel da música na formação individual e coletiva dos jovens, debatendo tanto as suas influências positivas como os desafios e riscos associados. O projeto inclui, ainda, a gravação de um videoclipe nas instalações da escola, envolvendo diretamente a comunidade educativa no processo criativo.

Como músico, foi vencedor do concurso Episodium, promovido pela Associação Cultural The Village, cujo resultado é o lançamento do seu sexto trabalho a solo, intitulado “Outra Vida”, do qual já estão disponíveis quatro singles em todas as plataformas digitais.

Além disso, Ré Menor tem participado em palestras, colóquios, workshops e outros projetos com instituições e escolas, «sempre com o objetivo de mostrar como a arte pode ser uma ferramenta transformadora», disse. «A cultura hip hop nasceu da consciência social, da intervenção comunitária e da necessidade de dar voz a quem não a tinha», acrescenta.