Famalicão: FAC e Riba d´Ave de regresso ao campeonato

Após uma pausa, pela participação da Seleção Nacional no Campeonato do Mundo, o nacional da 1.ª divisão de hóquei em patins regressa este fim de semana, com a realização da sexta jornada.

As duas equipas famalicenses em prova – FAC e Riba d´Ave/Sifamir – jogam sábado, fora de portas. O FAC, sexto classificado, com 7 pontos, joga em Lisboa, no reduto do Benfica, um dos líderes, a par do OC Barcelos, com 15 pontos.

O Riba d´Ave/Sifamir, décimo com 6 pontos, joga em casa do Murches, décimo terceiro com apenas um pontos.