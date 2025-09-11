Concelho, Desporto

Famalicão: FAC e Riba d´Ave disputam o torneio do HC Marco

O Riba d´Ave Hóquei Clube e o Famalicense Atlético Clube participam, esta sexta-feira e sábado, no Torneio do HC Marco.

O Famalicense joga às 20h30 de sexta-feira, com a AD Sanjoanense. Às 22 horas, o Riba d´Ave defronta a equipa da casa. No sábado, às 15h30, joga-se o apuramento do terceiro e quarto lugares, com a final agendada para as 17h30.

O torneio disputa-se no Pavilhão Bernardino Coutinho.

Famalicão: Grande órgão de tubos da igreja de Bairro é inaugurado no domingo

A Fábrica de Igreja de São Pedro de Bairro inaugura, este domingo, às 17 horas, o grande órgão de tubos, momento acompanhado com um concerto pelo organista João Santos e pelo contratenor João Ferreira.

A cerimónia, a decorrer na igreja paroquial, terá a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, do presidente da Junta de Freguesia, Rui Alves, dos grupos e movimentos da comunidade, dos conselhos Económico e Pastoral e benfeitores.

Famalicão: Tiago, Edgar Reis e Daniel Silva em luta no T3

Tiago Reis, Edgar Reis e Daniel Silva, do Team Transfradelos, estão na região alentajana de Reguendos de Monsaraz e Mourão, para participarem na Baja TT Sharish, pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e para a Taça da Europa FIA de Bajas.

.Tiago Reis está ao volante do TAURUS T3 EVO MAX, e retoma a presença de Paulo Fiúza como navegador. O objetivo é andar rápido, «entre os melhores da categoria Challenger T3» apontou o piloto, que habitualmente anda entre os mais rápidos e luta pelo pódio em cada prova que tem marcado presença.

O irmão, Edgar Reis, em TAURUS T3 MAX, tem a companhia de Fábio Ribeiro. «Queremos ser competitivos e estar entre os mais rápidos da categoria e repetir os bons resultados que temos alcançado este ano», definiu.

Daniel Silva, com Gonçalo Magalhães, também no TAURUS T3 MAX, define como estratégia «fazer uma prova limpa e andar o mais à frente possível».

A prova inicia-se na manhã desta sexta-feira, dia 12 de setembro com o prólogo de 5,71 km a disputar em Mourão. Depois, há quatro setores seletivos, dois de 116,16 km a disputar entre Granja e Alandroal, no sábado.

No domingo, há uma dupla passagem, desta feita pelo troço cronometrado de 89,70 km que começa em Casas Novas de Mares e termina em Reguengos.

Famalicão: Câmara Municipal manifesta solidariedade às famílias das vítimas do acidente do elevador da Glória

A Câmara Municipal de Famalicão, reunida esta quinta-feira, apresentou um voto de pesar pelo trágico acidente do elevador da Glória em Lisboa, que ocorreu no dia 3 de setembro, e que causou 16 mortos e 22 feridos.

O presidente da Câmara e vereadores expressam os pêsames às famílias das vítimas, transmitindo a solidariedade do município de Famalicão; manifestam o reconhecimento e apreço a todas as entidades envolvidas nas operações de socorro; expressam a solidariedade institucional ao município de Lisboa e a todos os lisboetas, na certeza de «que a comunidade famalicense partilha, com sincera fraternidade, este momento de dor e luto».

Foi, também, cumprido um minuto de silêncio.

Famalicão: Bairro FC anuncia continuidade de Emanuel Costa

O Bairro Futebol Clube renovou com a equipa técnica da época passada. Emanuel Costa continua como treinador, coadjuvado por André Sá, Guima e Diogo Barbosa, treinador de guarda-redes.

A equipa famalicense joga na divisão de honra da AF Braga, campeonato que começa este fim de semana. O Bairro está na série B e na jornada de abertura recebe o Pica. O jogo está marcado para as 16 horas de domingo.

Câmara de Famalicão estuda construção de casas de banho no Parque de Sinçães

A Câmara Municipal de Famalicão está a avaliar a construção de casas de banho públicas no Parque de Sinçães, um dos espaços verdes mais frequentados da cidade. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo presidente da autarquia, Mário Passos, durante a cerimónia de consignação da obra que vai dotar o parque de um novo Parque Fitness e de Street-Workout.

Segundo o autarca, a criação de sanitários é uma necessidade identificada pela população e reconhecida pela Câmara Municipal, estando já em análise a melhor forma de responder a essa carência.

O novo Parque Fitness e de Street-Workout, cuja construção arrancou esta quarta-feira, representa um investimento municipal de cerca de 160 mil euros e inclui equipamentos de exercício, mobiliário urbano e pavimentos adequados à prática desportiva.

Famalicão x Sporting arbitrado por António Nobre

O jogo grande da quinta jornada, entre o FC Famalicão e o Sporting, será arbitrado por António Nobre.

Nélson Pereira e Francisco Pereira são os assistentes; 4.º árbitro: Vitor Lopes; VAR: Pedro Ferreira; AVAR: Nuno Eiras.

O jogo é na noite de sábado, às 20h30, no Estádio Municipal. Frente a frente o segundo da classificação, Famalicão, com 10 pontos, e o terceiro, Sporting, com menos um. De um lado, a melhor defesa que ainda não sofreu golos – o Famalicão – e o melhor ataque, 13 golos, o Sporting.