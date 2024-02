Famalicão: FAC e Riba d´Ave jogam fora na próxima jornada

O Comité de Direção da Mercadona decidiu, no âmbito da sua estratégia de partilhar os lucros, distribuir mais meio prémio adicional pelas mais de 100.000 pessoas que compõem a empresa, além do prémio por objetivos que tradicionalmente reparte todos os anos. Desta forma, a empresa distribui 600 milhões de euros pelos seus colaboradores, mais 50% do que em 2023, ano em que o valor total distribuído foi de 405 milhões de euros.

Desde que os acionistas da Mercadona lançaram esta iniciativa, em 2001, a empresa já distribuiu com os seus colaboradores mais de 5.580 milhões de euros. Este número reflete o compromisso da empresa com o crescimento partilhado e com o lucro mútuo.

Em março, os colaboradores, após o primeiro ano e caso atinjam as metas e objetivos definidos no início do ano, receberão um salário extra, valor que ascende a dois salários depois de alcançados cinco anos de antiguidade. Este ano, excecionalmente, os colaboradores receberão adicionalmente um prémio extra correspondente a metade do seu salário.

Esta medida evidencia que os colaboradores da Mercadona são os principais responsáveis pelo sucesso da empresa, que uma vez mais confirmaram ser o maior ativo para os “Chefes” (como internamente a empresa designa os seus clientes). O compromisso com a melhoria constante da eficiência produtiva e da gestão têm como resultado um Carrinho de Compras com mais qualidade e económico no mercado, fazendo com que dia após dia cada vez mais pessoas optem por ele. Isto reflete-se num aumento significativo do número de clientes que efetuam as suas compras na Mercadona, consolidando o seu crescimento e o constante aumento da sua quota de mercado.

A Mercadona destaca que esta decisão foi tomada tendo em consideração “O compromisso excecional das mais de 100.000 pessoas que formam a Mercadona de melhorar a experiência dos nossos “Chefes” todos os dias, a qualidade dos nossos produtos e a constante implementação de melhorias tecnológicas e inovadoras, que tornam os nossos processos mais eficientes, facilitando a nossa rotina de trabalho. É, por tudo isto, que todos merecemos ganhar, este ano, um extra de mais meio salário, ao qual temos de acrescentar o prémio por objetivos que nos corresponde – um ou dois salários, dependendo da nossa antiguidade na empresa”.

Trabalhar na Mercadona

A política de Recursos Humanos da Mercadona caracteriza-se pela promoção da conciliação entre a vida profissional e pessoal dos seus colaboradores. Em Portugal, entre outras medidas, a empresa oferece a possibilidade de descanso de 2 dias consecutivos para quem tem uma jornada de trabalho de segunda a domingo nas lojas e bloco logístico, o que faz com que cada colaborador possa usufruir de pelo menos 8 fins de semana (sábado + domingo) por ano de descanso.