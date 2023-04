Famalicão: FAC e Riba d´Ave perto da manutenção… e com possibilidades de entrarem no play-off de campeão

Estão abertas as inscrições, no Centro Qualifica de Vila Nova de Famalicão, para ações de formação destinadas a profissionais com experiência comprovada na área de eletricidade e energia. Os profissionais podem ver certificadas as suas competências profissionais com qualificação de nível 2 para eletricista de instalações, algo que permite a inscrição na DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia como técnico responsável pela execução de instalações elétricas de serviço particular de baixa tensão.

O Centro vai integrar ainda uma outra formação gratuita de ITED – Infraestruturas de Telecomunicações de Edifício, para o acesso ao título profissional emitido pela ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações.

Para obtenção deste certificado de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) podem candidatar-se adultos com idade igual ou superior a 18 anos e que detenham experiência profissional comprovada nesta área. As inscrições podem ser feitas até 28 de abril, no Centro Qualifica de Famalicão ou através do formulário em https://forms.office.com/e/2ubwzL8ASr

Estas ações, totalmente gratuitas, vão decorrer uma vez por semana, às terças-feiras, das 19h00 às 21h00, nas instalações do Agrupamento de Escolas D. Sancho I.

Recorde-se que o processo RVCC, promovido pelo Município de Famalicão através do Centro Qualifica, contribui para o aumento efetivo dos níveis de qualificação de adultos. Este ano já foram realizadas duas ações de reconhecimento profissional para técnicos de ação educativa e de profissionais de cozinha, que envolveram cerca de 40 profissionais destas áreas que, por esta via, aumentaram a sua escolaridade e o seu nível de qualificação.