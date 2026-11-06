A equipa de hóquei em patins do Famalicense viaja, este sábado, para São Pedro do Sul, onde vai defrontar o Termas OC. Trata-se da terceira jornada do nacional da 2.ª divisão, zona norte, onde a formação do FAC tem o pleno de vitórias. A equipa adversária ainda não pontuou.

Nos dois primeiros jogos, o FAC, treinado por Vítor Pereira, venceu em casa do Lavra, por 3-1, e no passado sábado goleou, 7-0, a equipa B do OC Barcelos, partida disputada no Pavilhão Municipal.

Foto: Reprodução Facebook Famalicense Atlético Clube