A equipa treinada por Vítor Pereira somou a terceira vitória em três jogos na zona norte do nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins. Este sábado, em casa do Termas OC, em São Pedro do Sul, o FAC goleou por 6-1, com bis de Juan Lopez e Carlos Dias. Edgar Peralta e Gonçalo Silva também marcaram pelo Famlicense que, ao intervalo, já vencia por 3-1.

Com 9 pontos, a equipa famalicense é uma das líderes da prova e, na próxima jornada, dia 14 de novembro, às 18 horas, recebe a AA Espinho no Pavilhão Municipal.