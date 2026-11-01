Depois da vitória, 3-1, em casa do Lavra, na abertura do campeonato nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins, o FAC fez, este sábado, a estreia em causa e perante os seus adeptos goleou a equipa B do OC Barcelos.
No Pavilhão Municipal, a equipa de Vítor Pereira marcou sete golos sem resposta e faz parte do lote de formações que ainda não perderam pontos na zona norte.
Na próxima jornada, marcada para o dia 7 de novembro, o FAC visita o Termas OC, equipa que ainda não pontuou.
(Foto: Reprodução Facebook FAC)