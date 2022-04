O Estádio de Barreiros, do GD Joane, serve por estes dias, de local de treinos para três seleções femininas que vão competir na fase de grupos do Europeu Sub-19.

Espanha, na tarde do dia 5; Países Baixos, na manhã do dia 8 e dia 10; e novamente a Espanha, na tarde do dia 11, estão no campo de jogos do GD Joane para preparem os seus jogos no europeu feminino sub-19.

Na fase de grupos desta competição, às 16 horas do dia 6 de abril, no campo n.º 1 do Braga, Portugal defronta a Holanda; no dia 9, no complexo desportivo de Fão, tem como adversário a Espanha e, por último, no dia 12, às 16 horas, e novamente no campo n.º 1 do Braga, defronta a Roménia.