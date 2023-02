Famalicão: FAC joga em casa e Riba d´Ave vai a Oeiras

A jornada 17 do Campeonato Placard Hóquei em Patins reserva, para o próximo sábado, a visita do Parede FC ao Pavilhão Municipal de Famalicão. O FAC, de Jorge Ferreira, atual oitavo classificado, com 17 pontos, mede forças com o décimo primeiro da classificação, com 13 pontos. A partida joga-se a partir das 18 horas.

Já o Riba d´Ave/Sifamir de Raul Meca joga à mesma hora em casa do Paço de Arcos, penúltimo da classificação, com 9 pontos. Os ribadavenses estão atrás do FAC, na nona posição, com 16 pontos.

Foto arquivo (FAC)