Desta sexta-feira a domingo, tem lugar a 7ª Edição do Torneio António Augusto D. Matos. No Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira vão jogar a Juventude Pacense, equipa treinada pelo famalicense Hugo Azevedo, o Famalicense (FAC), a AJ Viana e a UD Oliveirense.

No primeiro dia, às 19 horas, defrontam-se a Oliveirense e AJ Viana e, às 21 horas, a Juventude Pacense e o Famalicense. No sábado, às 19h30, jogam AJ Viana-FAC e, às 21h30, Pacense-Oliveirense; por último, no domingo, às 16 horas, FAC-Oliveirense e, duas horas depois, Pacense-AJ Viana.

Este fim de semana de hóquei em patins em Paços de Ferreira serve, também, de apresentação de todas as equipas de formação do emblema pacense. O momento acontecerá no intervalo do jogo de sexta-feira, entre a equipa da casa e o FAC.

O FAC compete no nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins e tem um novo treinador. Trata-se de Vítor Pereira, de 52 anos, que na época 24/25 orientou a seleção de Inglaterra. Ao longo da sua carreira passou pelo CH Carvalhos, AD Sanjoanense, Infante Sagres e HA Cambra.

No nacional da 2.ª divisão de hóquei, que começa a 22 de outubro, o FAC visita o Lavra na primeira jornada, para se estrear em casa, a 31 do mesmo mês, com a equipa B do OC Barcelos.