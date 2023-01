Famalicão: FAC lidera 2.ª divisão Norte de bilhar

Pedome e Outeirense não desarmam no topo da classificação do campeonato concelhio. Na última jornada da primeira volta, o 1.º e 2.º classificados, respetivamente, mantém a diferença de dois pontos (30 e 28), quando se avizinha o confronto entre os dois emblemas, na próxima jornada, a 4 de fevereiro, visto que no próximo sábado é dia de taça.

Na jornada do passado sábado, as duas equipas venceram os respetivos jogos. A jogar em casa, diante da Acura, o Pedome (na foto) venceu por 2-0. Os golos foram obtidos já no final do 1.º tempo, mas os campeões em título não tiveram tarefa fácil e a Acura, no segundo tempo, criou enormes dificuldades, embora sem conseguir qualquer golo.

Já a Outeirense defrontou o Cajada e entrou no jogo a perder. O sintético de Cabeçudos coloca sempre dificuldades acrescidas aos visitantes, mas a equipa de Pousada acabaria por operar a reviravolta e garantir o mais importante, os três pontos. Com a derrota, a Acura a 6.ª posição, com 17 pontos, já o Cajada saiu da zona de apuramento para a taça MKA, estando no 5.º posto com 20 pontos.

Quem aproveitou o deslize do Cajada foram o Castelões e o Grac. O Castelões recebeu e venceu o Requionenses, por 3-0. A formação da casa somou nova vitória e subiu ao terceiro lugar, com 21 pontos.

Com os mesmos pontos, mas no 4.º posto, está o Grac. A formação de Cruz visitou a formação de Portela (Adespo) e venceu por 1-4, entrando na zona de qualificação para a taça MKA. Curiosamente, na próxima jornada, além do confronto entre o 1.º e 2.º classificados, também o 3.º e 4.º classificados vão medir forças.

O Requionenses é o lanterna vermelha da 1.ª divisão (3 pontos), enquanto que a Adespo aproximou-se da linha de água (11 pontos).

Após várias derrotas consecutivas, a Aderm retomou o caminho dos triunfos e venceu o Mal, ainda que pela margem mínima (4-3). Com esta vitória a formação de Mogege subiu na tabela classificativa, é 8.º classificado (12 pontos), enquanto o Mal continua em zona delicada, sendo penúltimo classificado, com 6 pontos.

O S. Martinho venceu o Esmeriz, por 5-3, mas os três pontos ainda não permitiram sair da zona vermelha (antepenúltimo). O S. Martinho tem 10 pontos, já o Esmeriz é 7.º classificado, com 15 pontos.

No próximo sábado, os campeonatos seniores são interrompidos para dar lugar à 1.ª eliminatória da taça concelhia, com os seguintes jogos: Acura-Landim (16h), Covense-Outeirense (18h30), Castelões-Jasp (16h), Aderm-Louredo (19h), Barrimau-Mal (16h), Adespo-Pedome (18h30), S. Martinho-Esmeriz (16h), Requionenses-Adere (18h30).

Barrimau soma e segue

Na 2.ª divisão, o Barrimau prossegue imparável, somando vitórias nas cinco jornadas já disputadas. O Landim foi a “vítima” nesta jornada, saindo derrotada de Calendário por 6-4. O Barrimau é líder isolado com 15 pontos, já o Landim é 7.º com 6.

O Covense mantém-se na perseguição ao líder, vencendo o último classificado, a Adere, por 5-1. A equipa de Ruivães tem 12 pontos e a formação de Seide apenas um ponto.

Na terceira posição segue o Riba d´Ave HC que regressaram às vitórias frente à Adespo B (0-2) e passaram a ocupar o último lugar de acesso à subida de divisão, com 9 pontos. A Adespo é antepenúltima com 3 pontos.

Com os mesmos pontos do Riba d´Ave HC está o Novais, depois de vencer a Flor do Monte por 2-1. Saltou para o 4.º lugar ultrapassando o Landim e o Louredo. Já a Flor do Monte está no penúltimo lugar, com 1 ponto.

Por fim, a Jasp e o Louredo empataram a 3 bolas. Um jogo com alternância de marcador, mas que terminou com uma igualdade que deixou um amargo de boca às duas equipas. Com a divisão de pontos as duas equipas somam 7 pontos, embora o Louredo ocupe a 5.ª posição e a Jasp a 6.ª.

Covense e AB 92 lideram Taça MKA

Em veteranos, disputou-se a 2.ª jornada da Taça Intermunicipal MKA, que envolvem equipas de Famalicão e da Trofa. Na série A, o Grac perdeu em casa com o Team Lantemil, por 1-2. Já o Covense foi a S. Romão vencer por 2-6. Esta série é liderada pelo Covense, com 4 pontos, seguindo-se o Team Lantemil e o S. Romão, ambos com 3 pontos.

Na série B, o S. Mateus foi vencer o Alvarelhos no seu reduto, por 7-4. Já o AB 92 venceu o Cajada, por 6-1. Nesta série, o AB 92 lidera com 6 pontos. O segundo é o Cajada e o terceiro o S. Mateus, ambos com 3 pontos. A próxima jornada realiza-se a 17 de fevereiro.