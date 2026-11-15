Quatro jornadas decorridas no nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins, zona norte, e o FAC soma igual número de vitórias. A última foi este sábado, no Pavilhão Municipal, contra a AA Espinho. O conjunto de Vítor Pereira venceu, 6-3, a equipa adversária e continua invicta na prova.
Ricardo Falé e João Coelho, três golos cada, foram os marcadores de serviço nesta jornada. Na próxima, no dia 21 de novembro, o Famalicense visita o CD Póvoa, formação que soma 6 pontos, mas ainda não jogou a quarta jornada.
Foto: Reprodução Facebook FAC